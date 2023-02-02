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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов – король! «Спартак» и «Ростов» выдали душный матч, украшенный лишь серией пенальти

02 Февраля 2023 • 21:33 Комментировать (1)
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

«Спартак» и «Ростов» сыграли в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Протокол игры  
Ростов

0:0

(1:2 по пен.)

Спартак Москва
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийЛангович АндрейОсипенко МаксимПрохин ДанилаБайрамян ХоренГлебов ДанилМиронов Андрей СергеевичЩетинин КириллУткин ДаниилКомличенко Николай
Запасные: Голенков ЕгорБочаров ПавелПолоз ДмитрийМелёхин ВикторТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМаксецов АртурТерентьев ДенисСильянов АлександрМельников СтепанСухомлинов ДанилаСелява Александр
Максименко АртёмДенисов ДаниилДжикия ГеоргийХлусевич ДаниилКлассен ЛеонЛитвинов РусланМаслов ПавелИгнатов Михаил АлександровичЗиньковский АнтонЗобнин РоманНиколсон Шамар
Запасные: Зорин ДаниилСоболев АлександрБальде Диао КейтаПруцев ДанилТавареш ТомашСелихов АлександрМелёшин ПавелРыбус МацейВеденеев МаксимШитов ВладиславПяткин ИванИванников ДмитрийДуарте АлексисЧернов Никита
02 февраля.

 

Вот и дождались мы хоть какого-то российского турнира, вышел наш футбол с каникул. Нет теперь Копа дель Соль, так любимого «Спартаком», зато можно побороться за Винлайн Зимний кубок РПЛ. В первом туре соперник у «красно-белых» самый мощный – «Ростов» Валерия Карпина. Кроме того, в турнире принимают участие ещё две южные команды – «Краснодар» и «Сочи».

Все матчи турнира пройдут в городе Абу-Даби. Чтобы более приближенными к российскому футболу были условия, судить битву «Спартака» с «Ростовом» позвали Кирилла Левникова. Правда, аналогий с ранними матчами РПЛ хватало. Команды под серьёзными нагрузками, вряд ли от них кто-то ждал яркого футбола. Но даже с такими ожиданиями матч вышел скучноватым.

За первый тайм всего один более-менее опасный момент сообразили «Спартак» и «Ростов». Щетинин по правому краю прошёлся будто танк, добрался до лицевой линии и вырезал неплохой навес. Комличенко перевисел защитника, макушкой кивнув над перекладиной. Состав у «Ростова» был максимально приближен к боевому (Уткин, Глебов, Осипенко, Песьяков и уже перечисленные Щетинин с Комличенко.

У «Спартака» не было Промеса, о чём было известно давно, поэтому градус в атаке поддерживали Зиньковский, Игнатов и Николсон. Поддерживали очень слабо, нужно сказать, «Спартак» смотрелся инертно, даже скучно, по количеству редких подходов к воротам уступал не менее инертному «Ростову». Во втором тайме появились Бальде, Соболев, оборону укрепили новички (Тавареш с Дуарте), но сумбура в игре стало даже больше.

Первый раз Абаскаль вздрогнул на бровке лишь на 70-й минуте матча, и то удара по воротам не случилось. Мелёшин в полном одиночестве оказался на дуге штрафной площади, мяч принял, но не успел пробить, попав под своевременный выход Песьякова. «Спартак» чуть проснулся в концовке матча, поддавил, но 90 докатились до закономерных нулей.

На Винлайн Зимнем Кубке РПЛ ничьих не бывает, поэтому сразу после завершения основного времени матча команды принялись бить пенальти, где и выявили победителя. Александр Селихов в блестящем стиле парировал в разных углах ворот первые два удара от «Ростова» (Голенков и Полоз), предопределив «красно-белую» победу. А затем Селихов отбил ещё и третий пенальти (из четырёх) от Мельникова, узаконив себя в качестве главного героя матча. Мелёхин в завершении промахнулся сам - 1:2 итоговый счёт в серии пенальти, у "Спартака" отличились Соболев и Кейта.

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Спартак Москва Ростов
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Февраля 2023 в 21:39
А-ха-ха-ха! шпортачег обязан проста взяц кубак паримач! ента евойный трафей до канца вримен! А-ха-ха-ха! )))
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