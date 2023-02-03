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Бушманов считает, что Селихов принёс победу «Спартаку» над «Ростовом»

03 Февраля 2023 • 15:16 Комментировать (1)
Ростов
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру голкипера «красно-белых» Александра Селихова в матче зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (0:0, 2:1 по пен). Стоит отметить, что вратарь «Спартака» отразил три пенальти.

«Селихов – основной голкипер «Спартака», в этом нет никаких сомнений. Считаю, что именно он и выиграл этот матч для команды. Здорово проявил себя в серии пенальти», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что на данный момент обе команды набирают форму, сейчас не было каких-то сюрпризов, но в следующих матчах тренеры будут использовать свои наработки.

Во втором туре товарищеского турнира «Спартак» встретится с «Краснодаром», а «Ростов» сыграет против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Евгений Бушманов Александр Селихов
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03 Февраля 2023 в 15:25
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