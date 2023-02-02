Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Не очень приятно праздновать день рождения с неприятными потными мужиками»

02 Февраля 2023 • 19:28 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
1 4.00 X 3.80 2 1.95
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Каково это годами справлять день рождения не со своими дочурками, а с не всегда приятными потными мужиками на сборах?

- Каково это? Не очень приятно, естественно, как ты говоришь, с потными неприятными мужиками, не всегда приятно. Лучше дома, но что поделаешь? Пока играл в Испании, если игра не выпадала на второе число, тогда получалось дома. В России - так.

- Какой-то подарок команда сделала помимо того, что сегодня постарается показать?

- Нет. Ничего не делали. Поздравили и всё, больше ничего не надо.

- «Спартак» сегодня будет играть два тайма разными составами по 45 минут. Вы, как я понимаю, 60 на 30. Почему такое дозирование?

- Мы уже два матча сыграли по 45 минут, все ребята уже сыграли по 45 минут. Поэтому кто-то уже может 60 минут, кто-то может и 70 сыграть, поэтому не все 60 будут играть, кого-то в перерыве поменяем. Запланированы 3-4 замены в перерыве, потом 3-4-5 замен будет на 60-й минуте и, возможно, еще 2 замены будет после 60-й минуты.

- Что может дать встреча здесь на сборах с соперником такого стиля, как нынешний «Спартак»?

- Давайте посмотрим. «Спартак» разный был в этом сезоне, даже по расстановке. Похоже на то, что будет играть в четыре защитника. Мы можем проверить нас, как на уровне спартаковских игроков будут смотреться наши футболисты. Да, сыграли два матча с малайзийским и узбекским клубами. Не обижая никого, скажем, что «Спартак» - по уровню, игрокам и всему остальному посильнее, поэтому, естественно, хочется посмотреть себя на фоне сильного соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
19:40 · Россия. Премьер-лига
Йоканович заявил, что Лесовой пропустит три недели из-за травмы
19:35 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Гогуа находится на просмотре в «Химках»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил намерение сделать 11 замен в перерыве матча с «Ростовом»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не очень приятно праздновать день рождения с неприятными потными мужиками»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Надо узнать у УЕФА, возможно ли временное участие «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» хочет арендовать молодого защитника «Динамо»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой
19:10 · Кубок России
​Павлюченко – о переговорах с «Уфой»: «Судя по тому, как играют наши футболисты, я готов ворваться»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «С чего бы Абаскалю не поехать в «Севилью», если она им интересуется?»
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:55 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» выиграло 120-минутный матч против «Арды»
18:49 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» огласил состав на матч с «Ростовом»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» проиграл «Джохору»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин — хороший тренер с волевым характером»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Орлов выбрал лучших легионеров в истории РПЛ
Все новости
Рекомендуем