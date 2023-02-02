Карпин: «Не очень приятно праздновать день рождения с неприятными потными мужиками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Каково это годами справлять день рождения не со своими дочурками, а с не всегда приятными потными мужиками на сборах?

- Каково это? Не очень приятно, естественно, как ты говоришь, с потными неприятными мужиками, не всегда приятно. Лучше дома, но что поделаешь? Пока играл в Испании, если игра не выпадала на второе число, тогда получалось дома. В России - так.

- Какой-то подарок команда сделала помимо того, что сегодня постарается показать?

- Нет. Ничего не делали. Поздравили и всё, больше ничего не надо.

- «Спартак» сегодня будет играть два тайма разными составами по 45 минут. Вы, как я понимаю, 60 на 30. Почему такое дозирование?

- Мы уже два матча сыграли по 45 минут, все ребята уже сыграли по 45 минут. Поэтому кто-то уже может 60 минут, кто-то может и 70 сыграть, поэтому не все 60 будут играть, кого-то в перерыве поменяем. Запланированы 3-4 замены в перерыве, потом 3-4-5 замен будет на 60-й минуте и, возможно, еще 2 замены будет после 60-й минуты.

- Что может дать встреча здесь на сборах с соперником такого стиля, как нынешний «Спартак»?

- Давайте посмотрим. «Спартак» разный был в этом сезоне, даже по расстановке. Похоже на то, что будет играть в четыре защитника. Мы можем проверить нас, как на уровне спартаковских игроков будут смотреться наши футболисты. Да, сыграли два матча с малайзийским и узбекским клубами. Не обижая никого, скажем, что «Спартак» - по уровню, игрокам и всему остальному посильнее, поэтому, естественно, хочется посмотреть себя на фоне сильного соперника.