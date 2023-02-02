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Абаскаль объяснил намерение сделать 11 замен в перерыве матча с «Ростовом»

02 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать
Ростов
0:0
Спартак Москва
1 4.00 X 3.80 2 1.95
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Насколько я знаю,  у вас сегодня будут два тайма с абсолютно разными составами. Почему?

- Прежде всего. Такие турниры предназначены для того, чтобы шла подготовка, чтобы у всех футболистов было игровое время, чтобы они его получили, хотя бы минимальное. Поэтому мы решили так перетасовать состав и дать возможность футболистам, которые получают меньше игрового времени, сыграть с теми, кто получает больше времени. Таким образом мы улучшаем наше взаимопонимание внутри команды, нашу сыгранность. Таким образом мы хотим прогрессировать, повышая конкуренцию внутри команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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