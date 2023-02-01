«Севилье» интересен тренер «Спартака»

«Севилья» проявляла интерес к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в период с 2014 по 2016 год испанский специалист работал в андалусийском клубе аналитиком. Действующий контракт молодого тренера со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
33-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее он также руководил швейцарским «Базелем» и греческим «Волосом».
После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.
Абаскаль, которого они унижали, оскорбляли ВОСТРЕБОВАН!!!
ОБ АБАСКАЛЕ
«Абаскаль – это очередная, уже трудно сказать какая по счёту, попытка руководства «Спартака» найти Старика Хоттабыча, который придёт и из весьма СРЕДНЕГО СОСТАВА что-то слепит»
«Я не вижу какой-то выстроенной игры у команды. Такой, которой восхищаюсь, например, у «Ростова». Одни и те же ошибки в защите, совершенно непонятно строится атака.»
КОЗАВАШВИЛИ
«Что может добиться команда с новым тренером? Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал.»
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