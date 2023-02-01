«Севилье» интересен тренер «Спартака»

«Севилья» проявляла интерес к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в период с 2014 по 2016 год испанский специалист работал в андалусийском клубе аналитиком. Действующий контракт молодого тренера со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

33-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее он также руководил швейцарским «Базелем» и греческим «Волосом».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.