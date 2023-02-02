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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мейра рассказал, почему Тавареш перешёл в «Спартак»

02 Февраля 2023 • 11:50 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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Через 7 ч. 17 мин.

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра поделился мнением о переходе своего соотечественника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак» текущей зимой. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Мейра считает, что 21-летний Тавареш выбрал Россию из-за главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, с которым ранее работал в швейцарском «Базеле».

«Всё дело в тренере «Спартака». Он же работал в «Базеле» с Таварешом. Знает его, а команде как раз нужен был правый защитник», — цитирует Мейру «Чемпионат».

В прошлом сезоне Тавареш провёл за «Базель» 28 матчей, отметившись в них одним голом и шестью результативными передачами.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фернанду Мейра Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль
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