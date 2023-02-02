Тихонов: «Играть с иностранцами легче»

Известный российский специалист Андрей Тихонов поделился своим мнением о причинах исхода поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» (0:0, пен. 2:1).

«Когда вы играете с иностранными командами в товарищеских матчах, то они не знают российские клубы, их тактики, схемы игры. Поэтому играть с иностранцами тебе легче, а здесь все друг друга знают, тренеры подготовились, отсюда такая игра. Думаю, следующие игры будут интереснее», - приводит слова Тихонова «Матч Премьер».

«Спартак» и «Ростов» располагаются на втором и третьем местах в турнирной таблице Российской премьер-лиги соответственно.