Кавазашвили считает, что Карпин хочет вернуться в «Спартак»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался в преддверии старта зимнего Кубка РПЛ.

«Конечно, я буду следить за этим турниром. Карпин против «Спартака»? У него всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком». У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, Карпин был генеральным директором и два раза занимал пост главного тренера в столичном клубе.

В первом матче товарищеского турнира «красно-белые» сыграют с «Ростовом», матч состоится завтра, 2 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что в турнире также примут участие «Сочи» и «Краснодар».