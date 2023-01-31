Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин не удивлён назначению Тедеско в сборную Бельгии

31 Января 2023 • 23:48 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 3.70 X 3.70 2 1.95
02.02 19:30

Бывший спартаковец Роман Шишкин не удивлён, что Доменико Тедеско продолжит тренерскую карьеру в сборной Бельгии.

«Тедеско – это тренер, который на слуху в Европе: он работал с известными командами, в их числе московский «Спартак». И если в Бельгии нуждаются в его услугах, значит, к нему есть доверие. Ничего удивительного», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что желает тренеру удачи.

Напомним, последним местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг». Ранее итальянец работал с московским «Спартаком» и немецким «Шальке».

Сборная Бельгии осталась без тренера в декабре во время чемпионата мира в Катаре – тогда «красные дьяволы» не смогли пройти дальше группового этапа и команду покинул Роберто Мартинес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роман Шишкин Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
00:43 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Барач перешёл в бельгийский «Остенде»
00:15 · Россия. Премьер-лига
Гамид Агаларов рассказал, почему не уехал в Европу
31 Января
23:59 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Азмуну нет смысла возвращаться в Россию»
23:48 · Россия. Премьер-лига
Шишкин не удивлён назначению Тедеско в сборную Бельгии
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдаст Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прокомментировал приход Тедеско в сборную Бельгии
20:25 · Россия. Премьер-лига
Московский «Локомотив» и «Сочи» могут арендовать Азмуна слухи
20:21 · Россия. Премьер-лига
​Салихова уколола Руя Виторию, отвечая на вопрос о Тедеско
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о слухах про Дзюбу: «Какая-то спланированная акция»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тихий подтвердил интерес от «Торпедо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Я не знаю, где бы Малком играл в «ПСЖ» 2
18:25 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал о реакции на срыв трансфера Изидора в «Лион»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зениту» не помешал бы сейчас Азмун»
Все новости
Рекомендуем