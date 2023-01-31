Шишкин не удивлён назначению Тедеско в сборную Бельгии

Бывший спартаковец Роман Шишкин не удивлён, что Доменико Тедеско продолжит тренерскую карьеру в сборной Бельгии.

«Тедеско – это тренер, который на слуху в Европе: он работал с известными командами, в их числе московский «Спартак». И если в Бельгии нуждаются в его услугах, значит, к нему есть доверие. Ничего удивительного», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Бывший футболист добавил, что желает тренеру удачи.

Напомним, последним местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг». Ранее итальянец работал с московским «Спартаком» и немецким «Шальке».

Сборная Бельгии осталась без тренера в декабре во время чемпионата мира в Катаре – тогда «красные дьяволы» не смогли пройти дальше группового этапа и команду покинул Роберто Мартинес.