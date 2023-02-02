Бояринцев: В России нет топовых тренеров, а Карпин — просто хороший специалист

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поздравил наставника «Ростова» и национальной сборной России Валерия Карпина с днём рождения.

«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас в России нет тренеров высокого уровня, поэтому Карпин является просто хорошим специалистом.

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 35 набранных очков. Выше донского клуба только «Спартак» (36 очков) и «Зенит» (42).