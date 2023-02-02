Червиченко: «Спартак» и «Ростов» — конкуренты в чемпионате, хочется посмотреть хороший футбол»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии матча между «Ростовом» и «красно-белыми».

«Сейчас «Спартак» и «Ростов» — конкуренты в чемпионате: их друг от друга отделяет одно очко в таблице. Конечно, в таких матчах всегда немало подтекста. Кто победит? Мне вообще все равно. Просто хочется посмотреть хороший футбол», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

Помимо этого, функционер отметил, что в «Спартаке» очень ощутима смена руководства, сейчас клуб стал тихим и спокойным, идет на втором месте и демонстрирует классную игру.

«Ростов» встретится со «Спартаком» в рамках матча товарищеского зимнего Кубка РПЛ, игра состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 19:30 по мск.