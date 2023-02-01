Гаврилов признался, что ему будет интересно посмотреть за противостоянием Карпина и «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался в преддверии матча в рамках товарищеского зимнего Кубка РПЛ между «красно-белыми» и «Ростовом».

«Будет ли мне интересно посмотреть, пусть и в рамках товарищеского турнира, на очередное противостояние «Спартака» и Валерия Карпина? По возможности, с удовольствием посмотрю, как там они все готовятся к продолжению чемпионата России», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Первый матч товарищеского турнира состоится завтра, 2 февраля. Начало встречи между «Ростовом» и «Спартаком» запланировано на 19:30 по московскому времени.