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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Отсутствие Промеса на сборах «Спартака» — это небольшая проблема, он является опытным игроком»

01 Февраля 2023 • 19:17 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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Через 23 ч. 22 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал отсутствие нападающего «красно-белых» Куинси Промеса на сборах команды.

«Это не большая проблема для «Спартака» и для Куинси. Она есть, но не такая серьезная, учитывая то, что Промес — игрок опытный. Если мне память не изменяет, когда Промес возвращался в «Спартак» два года назад, он тоже приехал под занавес подготовки», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Промес сможет набрать форму за два кубковых матча против «Локомотива» и будет готов к возобновлению чемпионата.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Эдуард Мор
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