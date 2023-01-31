Кононов: «Мне нравится игра «Спартака» при Абаскале»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о работе нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что 33-летний испанец возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ москвичи занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Кононов признался, что ему очень нравится игра «Спартака» под руководством Абаскаля, отметив, что у команды ещё остаются шансы побороться за золото.

«Рассчитываю на то, что «красно-белые» займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок», — цитирует Кононова «Спорт-Экспресс».

Кононов возглавлял «красно-белых» с 2018 по 2019 год. В настоящий момент 56-летний специалист находится без работы.