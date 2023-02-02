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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» арендовала игрока «Ростова» Мухина официально

02 Февраля 2023 • 14:18 Комментировать
Уфа
...
Локомотив Ташкент
Через 0 ч. 39 мин.

Защитник «Ростова» Александр Мухин перешёл в «Уфу» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл за «Ростов» один матч, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Мухина в 150 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Уфа» набрала 18 очков, расположившись на 16-м месте в турнирной таблице. «Ростов» же идёт третьим в РПЛ, набрав 35 баллов в 17 встречах.

Свой первый официальный матч после зимней паузы уфимцы проведут 26 февраля против «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России.

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Ростов Уфа Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Александр Мухин
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