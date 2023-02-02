Защитник «Ростова» Александр Мухин перешёл в «Уфу» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл за «Ростов» один матч, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Мухина в 150 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Уфа» набрала 18 очков, расположившись на 16-м месте в турнирной таблице. «Ростов» же идёт третьим в РПЛ, набрав 35 баллов в 17 встречах.

Свой первый официальный матч после зимней паузы уфимцы проведут 26 февраля против «Ахмата» в рамках Фонбет Кубка России.