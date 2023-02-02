​«Спартак» огласил состав на матч с «Ростовом»

В четверг стартует зимний турнир РПЛ, который пройдёт в ОАЭ. В первом матче этого турнира отношения выяснят «Спартак» и «Ростов».

Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

Зимний турнир РПЛ вызывает серьёзный интерес. Изюминкой турнира станут интервью судей после матчей, а также возможность команд запрашивать просмотры ВАР по ключевым моментам.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.