Абаскаль — о трансферах «Спартака»: «Наш состав пополнили футболисты с опытом, которые играли в сильных чемпионатах»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о трансферной кампании московского клуба.

По словам 33-летнего специалиста, «Спартак» подписал всех нужных ему футболистов, и клуб больше не планирует приглашать новых игроков в это трансферное окно.

«По трансферной кампании «Спартака»: на мой взгляд, что достаточно всего произошло, она уже завершена. Кто-то ушёл, кто-то пришёл. Наш состав пополнили футболисты с опытом, которые играли в еврокубках и сильных чемпионатах», — цитирует Абаскаля «РБ Спорт».

Напомним, что зимой «Спартак» пополнили защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «красно-белые» расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.