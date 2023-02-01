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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль — о трансферах «Спартака»: «Наш состав пополнили футболисты с опытом, которые играли в сильных чемпионатах»

01 Февраля 2023 • 15:15 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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02.02 19:30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о трансферной кампании московского клуба.

По словам 33-летнего специалиста, «Спартак» подписал всех нужных ему футболистов, и клуб больше не планирует приглашать новых игроков в это трансферное окно.  

«По трансферной кампании «Спартака»: на мой взгляд, что достаточно всего произошло, она уже завершена. Кто-то ушёл, кто-то пришёл. Наш состав пополнили футболисты с опытом, которые играли в еврокубках и сильных чемпионатах», — цитирует Абаскаля «РБ Спорт».

Напомним, что зимой «Спартак» пополнили защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «красно-белые» расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Трансферы футбола - зима 2023
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