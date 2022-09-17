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Новичок «Урала» Влут — о поражении от «Ахмата»: «У нас были шансы в нападении, такие моменты нужно забивать»

 
17 Сентября 2022 • 14:47 Комментировать
Урал
1:2
Ахмат
окончен

Нападающий «Урала» Рай Влут прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2). Футболист не попал в стартовый состав, но в самом начале встречи игрок екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви получил травму, вместо него на поле вышел Влут.

Новичок команды сказал «Матч ТВ» о том, что у него не было времени для разминки, после выхода на поле на второй минуте игры необходимо время для того, чтобы разогреться.

Влут считает, что у его команды многое получалось на поле, но также над многими моментами необходимо работать, у «Урала» были шансы в атаке, которые нужно было реализовывать.

«Урал» проиграл «Ахмату» на своем поле в рамках матча 10-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Ахмат Рай Влут
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окончен Урал 1:2 Ахмат
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