Новичок «Урала» Влут — о поражении от «Ахмата»: «У нас были шансы в нападении, такие моменты нужно забивать»

Нападающий «Урала» Рай Влут прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ от «Ахмата» (1:2). Футболист не попал в стартовый состав, но в самом начале встречи игрок екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви получил травму, вместо него на поле вышел Влут.

Новичок команды сказал «Матч ТВ» о том, что у него не было времени для разминки, после выхода на поле на второй минуте игры необходимо время для того, чтобы разогреться.

Влут считает, что у его команды многое получалось на поле, но также над многими моментами необходимо работать, у «Урала» были шансы в атаке, которые нужно было реализовывать.

«Урал» проиграл «Ахмату» на своем поле в рамках матча 10-го тура чемпионата России со счетом 1:2.