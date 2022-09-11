Отец Агаларова — о замене сына в матче с «Пари НН»: «Хотелось бы ещё минут 15 видеть его на поле»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался о замене своего сына после первого тайма матча 9-го тура РПЛ, в котором грозненцы принимали на своём поле «Пари НН» (1:3).

Напомним, минувшая встреча стала первой для Агаларова, которую он начал в стартовом составе «Ахмата» в нынешнем сезоне чемпионата России. На 16-й минуте игры 22-летний форвард не смог реализовать пенальти.

«Конечно, хотелось бы ещё минут 15 видеть его на поле. Всё-таки человек не забил пенальти. Дать возможность ему реабилитироваться. Но ничего страшного нет. Тренер отвечает за результат. И ему принимать решение», — приводит слова Руслана Агаларова «Матч ТВ».

Агаларов перешёл в «Ахмат» летом нынешнего года из «Уфы». В текущем сезоне нападающий провёл в составе грозненцев семь матчей, отметившись в них одним забитым голом.