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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова — о замене сына в матче с «Пари НН»: «Хотелось бы ещё минут 15 видеть его на поле»

 
11 Сентября 2022 • 10:20 Комментировать
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался о замене своего сына после первого тайма матча 9-го тура РПЛ, в котором грозненцы принимали на своём поле «Пари НН» (1:3).

Напомним, минувшая встреча стала первой для Агаларова, которую он начал в стартовом составе «Ахмата» в нынешнем сезоне чемпионата России. На 16-й минуте игры 22-летний форвард не смог реализовать пенальти.

«Конечно, хотелось бы ещё минут 15 видеть его на поле. Всё-таки человек не забил пенальти. Дать возможность ему реабилитироваться. Но ничего страшного нет. Тренер отвечает за результат. И ему принимать решение», — приводит слова Руслана Агаларова «Матч ТВ».

Агаларов перешёл в «Ахмат» летом нынешнего года из «Уфы». В текущем сезоне нападающий провёл в составе грозненцев семь матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Агаларов Ахмат Гамид Агаларов
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