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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: «Рыжиков в шоке от происходящего в «Ахмате»

 
14 Сентября 2022 • 13:48 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал, как его клиент относится к происходящему сейчас в клубе.

Напомним, в перерыве матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3) в отставку был отправлен главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев.

«Недавно общался с Сергеем, и, конечно, он в шоке от происходящего. Никто не ожидал, что снимут Талалаева. Сергей порядочный человек, он не будет никого подсиживать. На данный момент он в «Ахмате», ребят он бросать не собирается», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Также агент допустил, что Талалаев может пригласить Рыжикова в свой новый клуб, когда сам определится с командой.

Напомним, 41-летний Рыжиков приступил к работе в «Ахмате» в текущем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Сергей Рыжиков Андрей Талалаев Ахмат
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