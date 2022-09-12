Смородская заявила, что её не удивило увольнение Талалаева из «Ахмата»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об отставке Андрея Талалаева из «Ахмата».

«Не удивляет увольнение Талалаева. Видно, «Ахмат» хотел быть на третьем месте, в крайнем случае — на четвертом. Не получилось — тренер виноват», — цитирует слова Смородской «Чемпионат».

Функционер добавила, что стабильности сейчас нет ни у кого, уже очень много тренеров было уволено на старте сезона.

Напомним, Талалаев был уволен после поражения его команды в матче 9-го тура РПЛ от «Пари НН» (1:3).

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после девяти туров.