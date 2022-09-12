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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская заявила, что её не удивило увольнение Талалаева из «Ахмата»

 
12 Сентября 2022 • 19:53 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об отставке Андрея Талалаева из «Ахмата».

«Не удивляет увольнение Талалаева. Видно, «Ахмат» хотел быть на третьем месте, в крайнем случае — на четвертом. Не получилось — тренер виноват», — цитирует слова Смородской «Чемпионат».

Функционер добавила, что стабильности сейчас нет ни у кого, уже очень много тренеров было уволено на старте сезона.

Напомним, Талалаев был уволен после поражения его команды в матче 9-го тура РПЛ от «Пари НН» (1:3).

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Андрей Талалаев Ахмат
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УРАЛ АХМАТ
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