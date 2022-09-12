Рыков: «Вся команда была рада, когда Шалимов ушёл»

Отставка Игоря Шалимова стала первой в нынешнем сезоне, он покинул «Урал» после четырех туров, хотя, в целом, результаты команды его уход совсем не улучшил. Тем не менее, атмосфера в команде улучшилась, считает бывший защитник команды Владимир Рыков. Он заявил, что команда вздохнула с облегчением, когда с Шалимовым расстались.

- Вся команда была рада, что Шалимов ушёл из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать своё мнение. А он этого боялся, - цитирует Рыкова «Спорт-экспресс».

В десятом туре «Урал» сыграет дома с «Ахматом», это случится 17 сентября.