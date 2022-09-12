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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыков: «Вся команда была рада, когда Шалимов ушёл»

 
12 Сентября 2022 • 22:58 Комментировать (1)
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Отставка Игоря Шалимова стала первой в нынешнем сезоне, он покинул «Урал» после четырех туров, хотя, в целом, результаты команды его уход совсем не улучшил. Тем не менее, атмосфера в команде улучшилась, считает бывший защитник команды Владимир Рыков. Он заявил, что команда вздохнула с облегчением, когда с Шалимовым расстались.

- Вся команда была рада, что Шалимов ушёл из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать своё мнение. А он этого боялся, - цитирует Рыкова «Спорт-экспресс».

В десятом туре «Урал» сыграет дома с «Ахматом», это случится 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Шалимов Владимир Рыков
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УРАЛ АХМАТ
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Комментарии (1)
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CERG
12 Сентября 2022 в 23:14
Он Вам еще письма писать будет)..
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