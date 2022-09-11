Мостовой — об отставке Талалаева из «Ахмата»: Думаю, произошла конфликтная ситуация

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об увольнении Андрея Талалаева из «Ахмата».

«Всех нюансов никто не будет знать. Ясно, что в клубе что-то происходило. Сначала череда хороших игр, а потом череда плохих», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, в команде произошел конфликт, который связан не только с игрой. Нет понимания, кто сейчас может возглавить «Ахмат», добавил экс-игрок.

Ранее стало известно, что Андрей Талалаев отправлен в отставку. Напомним, он занимал пост главного тренера грозненской команды с лета 2020 года.