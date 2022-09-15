Гогличидзе: «С приходом Ганчаренко всё полностью поменялось»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе поделился информацией об изменениях в клубе с приходом Виктора Ганчаренко на пост главного тренера команды.

«С приходом Ганчаренко все полностью поменялось, начиная с питания, заканчивая тренировками. Стало больше работы, бега. Для нас это полезно», — цитирует Гогличидзе «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Урал» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка после девяти туров.