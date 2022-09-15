​Талалаева оштрафовали после увольнения из «Ахмата»

На прошлых выходных «Ахмат» на своём поле проиграл «Пари НН» со счётом 1:3. После той игры грозненцы объявили об увольнении Андрея Талалаева с должности главного тренера команды.

Между тем, КДК РФС наказал Талалаева. Тренер должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Причина заключается в том, что после игры с «Пари НН» Талалаев нарушил регламент, не явившись на флеш-интервью и пресс-конференцию.

Ближайший матч чемпионата России «Ахмат» проведёт в субботу, 17 сентября. Грозненцы будут играть в гостях у «Урала» в десятом туре Российской премьер-лиги.

На текущий момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.