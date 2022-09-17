Овчинников: «Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников выразил надежду на то, что уже завтра российские клубы смогут вернуться в еврокубки.

«Через сколько лет нас вернут в еврокубки? Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить — во всех смыслах», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что с отъездом иностранных футболистов уровень российского чемпионата упал не так сильно, как многим могло показаться.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от всех международных турниров. Кроме того, ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.