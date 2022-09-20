Источник: Нагайцев покинул «Ахмат» после игры с «Уралом»

Не так давно грозненский «Ахмат» остался без главного тренера, клуб покинул Андрей Талалаев, после чего «Ахмат», руководимый старшим тренером Юрием Нагайцевым, выиграл у «Урала». Но сейчас, как уточняет Metaratings.ru, Нагайцев также покинул клуб - он был, что называется, «человеком Талалаева», поэтому дни его в качестве исполняющего обязанности были сочтены.

Как уточняет источник, в ближайшее время «Ахмат» сообщит имя нового главного тренера клуба. Это наверняка случится до конца месяца, и на матч 11-го тура РПЛ против московского «Динамо» грозненцев выведет уже новый тренер.