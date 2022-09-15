Президент «Урала» заявил, что примет участие в круглом столе по теме Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о проведении круглого стола по Fan ID.

«Хотели в марте провести, но если круглый стол будет в октябре, конечно, примем участие, потому что мы же видим в Екатеринбурге, что люди ходят на стадион, когда нет Fan ID», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Президент екатеринбургского клуба заявил, что клуб теряет деньги, потому что болельщики не приходят на стадион. Для сравнения в прошлом году на матч со «Спартаком» пришло 26 тысяч человек, а в этом — 8 тысяч, добавил Иванов.

«Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка после девяти матчей. В игре 10-го тура подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Ахматом».