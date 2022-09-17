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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Травма Бикфалви в начале и гол Бериши в концовке: «Ахмат» без главного тренера вырвал победу над «Уралом» на выезде

 
17 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Урал
1:2
Ахмат
окончен

Десятый тур РПЛ открывался в Екатеринбурге, где в 14 часов по местному времени и в 12 по московскому встречались «Урал» и «Ахмат».

Протокол игры  
Урал1:2Ахмат
  38'Харин Евгений (0:1)
(1:1) Быковский Илья85'  
  90'Бериша Бернард (1:2)
Помазун ИльяБевеев Мингиян 46' (Сиссе Ибраима ( 46') Быковский ИльяИллой-Айет ЭммерсонБегич СильвиеРанджелович ЛазарГазинский Юрий 46' (Кулаков Денис ( 46') Подберёзкин Вячеслав 36' (Каштанов Алексей ( 36') Мишкич ДаниэльГаджимурадов Рамазан  53' 77' (Юшин Александр ( 77') Бикфалви Эрик 4' (Влут Рай ( 4')
Запасные: Урунов ОстонЖелезнов ЮрийГогличидзе ЛеоСунгатулин ФанильЕгорычев АндрейАлексеев Никита
Шелия ГиоргиБогосавац МирославХарин Евгений 65' (Конате Мохамед II ( 65') Быстров Марат  61' 83' (Журавлёв Юрий ( 83') Садулаев Лечи 46' (Карапузов Владислав ( 46'  50') Тимофеев АртёмОлейников Иван 80' (Бериша Бернард ( 80') Уциев РизванШвец АнтонИльин Владимир 65' (Камилов Владислав ( 65') Трошечкин Александр
Запасные: Кадыров ХалидТашаев РизванФольмер КириллАгаларов ГамидСемёнов АндрейОпарин Михаил
17 сентября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Видео

0:1. Гол Евгения Харина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Евгения Харина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гаджимурадов мощным ударом отправил мяч в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гаджимурадов мощным ударом отправил мяч в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Олейников бьет в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Олейников бьет в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Ильи Быковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Ильи Быковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Бернарда Бериша (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Бернарда Бериша (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Урал» и «Ахмат» оказались в числе половины команд Премьер-лиги, где произошла смена главных тренеров за период времени с начала сезона. Игорь Шалимов был уволен за откровенно плохой старт чемпионата в Екатеринбурге, и вместо него пришёл Виктор Ганчаренко. В Грозном же всё было не так однозначно. С одной стороны, «Ахмат» начал неплохо, спокойно шёл в серединке, но потом дважды подряд проиграл дома командам, далеко не хватающим звёзд с неба, – «Крыльям Советов» и «Пари НН». Эти неудачи стоили поста главного тренера Андрею Талалаеву. Писалось, что главным претендентом на его замену является Сергей Ташуев, однако он пока остаётся во главе солигорского «Шахтёра» в Беларуси.

В прошлом туре для «шмелей» произошло знаковое событие – он одержал первую победу в текущем чемпионате. «Урал» обыграл «Торпедо», с которым он до этого соревновался за последнее место при равенстве очков. Тот локальный успех должен был придать екатеринбуржцам неких позитивных мыслей, тем более что в предыдущем сезоне они тоже сначала завязли на дне таблицы, а потом благодаря удачной серии резко вырвались из зоны прямого вылета.

Долго в первом тайме «Урал» ничего интересного не показывал. Возможно, это было связано с заменой Бикфалви в самом начале игры из-за травмы. Потом на 36-й минуте поле покинул и травмированный Подберёзкин, но то уже другое дело. «Ахмат», тоже не блиставший, всё-таки продемонстрировал два полумомента в своём исполнении за первые полчаса игры. Садулаев навесил с левого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, а Быстров головой пробросил мяч в руки Помазуна. Через несколько минут с подступов к штрафной приложился Трошечкин, но, опять-таки, несильно по центру ворот во вратарские руки.

Концовка первого тайма, в отличие от предшествовавшего игрового времени, выдалась довольно зрелищной. «Виной» тому стал гол «Ахмата», всколыхнувший команду хозяев. Харин принял прострел справа от Олейникова и из-под Бевеева низом переместил мяч в правый угол (0:1). Тут же Харин едва не оформил дубль – Бевеев подарил владение сопернику в своей штрафной, а Евгений за малым не попал в дальний (правый) угол. Дальше уже взыграло самолюбие у хозяев, прижавших гостей к воротам. Ранджелович закидывал мяч за перекладину с острого угла со штрафного – Шелия смахнул его за перекладину. Ну и Каштанов, нашедший себя прямо перед чужим голкипером, не смог его переиграть.

«Ахмат» старался не допускать во втором тайме продолжительных глубоких опусканий в оборону. В районе пятидесятой минуты команды обменялись попаданиями в каркас ворот: Гаджимурадов угодил в штангу, а Олейников – в перекладину. Давление от «Урала» было не такое, чтобы с ним прямо нельзя было справиться, но на 84-й минуте гости дрогнули. Каштанов от лицевой с правого угла вратарской покатил мяч по диагонали, а Быковский отправил его в дальний угол створа (1:1). Шелии тяжело было реагировать, так как обзор ему закрывал ряд футболистов. 

И это было не всё. На последних секундах основного времени Бериша удержал мяч на левом полуфланге, несмотря на сопротивление опекунов, и упаковал сферу в дальний угол (1:2). В добавленное время ещё забить могли и те, и те. Помазун пошёл вперёд на подачу стандарта, а Бериша в контратаке издали промахнулся мимо пустых ворот. «Ахмат» выиграл в РПЛ второй раз подряд, если рассматривать только его игры на выезде.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чемпионат России РПЛ Ахмат
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окончен Урал 1:2 Ахмат
Идет 72 минута Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва
17.09  16:30 Ростов ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
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