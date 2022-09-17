Травма Бикфалви в начале и гол Бериши в концовке: «Ахмат» без главного тренера вырвал победу над «Уралом» на выезде

Десятый тур РПЛ открывался в Екатеринбурге, где в 14 часов по местному времени и в 12 по московскому встречались «Урал» и «Ахмат».

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0:1. Гол Евгения Харина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Гаджимурадов мощным ударом отправил мяч в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Олейников бьет в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Ильи Быковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Бернарда Бериша (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Урал» и «Ахмат» оказались в числе половины команд Премьер-лиги, где произошла смена главных тренеров за период времени с начала сезона. Игорь Шалимов был уволен за откровенно плохой старт чемпионата в Екатеринбурге, и вместо него пришёл Виктор Ганчаренко. В Грозном же всё было не так однозначно. С одной стороны, «Ахмат» начал неплохо, спокойно шёл в серединке, но потом дважды подряд проиграл дома командам, далеко не хватающим звёзд с неба, – «Крыльям Советов» и «Пари НН». Эти неудачи стоили поста главного тренера Андрею Талалаеву. Писалось, что главным претендентом на его замену является Сергей Ташуев, однако он пока остаётся во главе солигорского «Шахтёра» в Беларуси.

В прошлом туре для «шмелей» произошло знаковое событие – он одержал первую победу в текущем чемпионате. «Урал» обыграл «Торпедо», с которым он до этого соревновался за последнее место при равенстве очков. Тот локальный успех должен был придать екатеринбуржцам неких позитивных мыслей, тем более что в предыдущем сезоне они тоже сначала завязли на дне таблицы, а потом благодаря удачной серии резко вырвались из зоны прямого вылета.

Долго в первом тайме «Урал» ничего интересного не показывал. Возможно, это было связано с заменой Бикфалви в самом начале игры из-за травмы. Потом на 36-й минуте поле покинул и травмированный Подберёзкин, но то уже другое дело. «Ахмат», тоже не блиставший, всё-таки продемонстрировал два полумомента в своём исполнении за первые полчаса игры. Садулаев навесил с левого фланга в район одиннадцатиметровой отметки, а Быстров головой пробросил мяч в руки Помазуна. Через несколько минут с подступов к штрафной приложился Трошечкин, но, опять-таки, несильно по центру ворот во вратарские руки.

Концовка первого тайма, в отличие от предшествовавшего игрового времени, выдалась довольно зрелищной. «Виной» тому стал гол «Ахмата», всколыхнувший команду хозяев. Харин принял прострел справа от Олейникова и из-под Бевеева низом переместил мяч в правый угол (0:1). Тут же Харин едва не оформил дубль – Бевеев подарил владение сопернику в своей штрафной, а Евгений за малым не попал в дальний (правый) угол. Дальше уже взыграло самолюбие у хозяев, прижавших гостей к воротам. Ранджелович закидывал мяч за перекладину с острого угла со штрафного – Шелия смахнул его за перекладину. Ну и Каштанов, нашедший себя прямо перед чужим голкипером, не смог его переиграть.

«Ахмат» старался не допускать во втором тайме продолжительных глубоких опусканий в оборону. В районе пятидесятой минуты команды обменялись попаданиями в каркас ворот: Гаджимурадов угодил в штангу, а Олейников – в перекладину. Давление от «Урала» было не такое, чтобы с ним прямо нельзя было справиться, но на 84-й минуте гости дрогнули. Каштанов от лицевой с правого угла вратарской покатил мяч по диагонали, а Быковский отправил его в дальний угол створа (1:1). Шелии тяжело было реагировать, так как обзор ему закрывал ряд футболистов.

И это было не всё. На последних секундах основного времени Бериша удержал мяч на левом полуфланге, несмотря на сопротивление опекунов, и упаковал сферу в дальний угол (1:2). В добавленное время ещё забить могли и те, и те. Помазун пошёл вперёд на подачу стандарта, а Бериша в контратаке издали промахнулся мимо пустых ворот. «Ахмат» выиграл в РПЛ второй раз подряд, если рассматривать только его игры на выезде.

Кирилл Иванцов