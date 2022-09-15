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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник сборной Казахстана Адиев может возглавить «Ахмат»

 
15 Сентября 2022 • 11:17 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Руководство «Ахмата» рассматривает главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост наставника грозненской команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны «Ахмата», специалист намерен продолжить работу в национальной команде. Напомним, что ранее Адиев возглавлял вторую команду грозненского клуба.

Напомним, что предыдущий наставник «Ахмата» Андрей Талалаев был отправлен в отставку по ходу матча 9-го тура с «Пари НН» (1:3). К следующей игре против «Урала», которая состоится 17 сентября, команду будет готовить старший тренер Юрий Нагайцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Андрей Талалаев Магомед Адиев Юрий Нагайцев Ахмат
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УРАЛ АХМАТ
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