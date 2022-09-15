Наставник сборной Казахстана Адиев может возглавить «Ахмат»

Руководство «Ахмата» рассматривает главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост наставника грозненской команды, сообщает Metaratings.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны «Ахмата», специалист намерен продолжить работу в национальной команде. Напомним, что ранее Адиев возглавлял вторую команду грозненского клуба.

Напомним, что предыдущий наставник «Ахмата» Андрей Талалаев был отправлен в отставку по ходу матча 9-го тура с «Пари НН» (1:3). К следующей игре против «Урала», которая состоится 17 сентября, команду будет готовить старший тренер Юрий Нагайцев.