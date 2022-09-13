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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Урунов: «Ганчаренко — топ! Я следил за ним ещё до перехода в «Урал»

 
13 Сентября 2022 • 12:02 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Полузащитник «Урала» Остон Урунов, перешедший в текущим месяце из «Спартака», поделился мнением о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Ганчаренко.

Футболист признался, что ему близок тот стиль игры, который исповедует белорусский наставник.

«Ганчаренко — топ! Я следил за ним ещё до перехода в «Урал», очень рад, что мне повезло начать тренироваться и играть под его руководством», — цитирует Урунова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее специалист работал в «Краснодаре» и ЦСКА, с которым смог выиграть Суперкубок России в 2018 году, а также дважды серебряные медали чемпионата России (2017, 2018). Уральцев 45-летний тренер возглавил в августе нынешнего года.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Урал» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице с четырьмя набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Ганчаренко проведут 17 сентября против «Ахмата». Начало — в 12:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко Остон Урунов
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УРАЛ АХМАТ
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