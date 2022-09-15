Нагайцев будет готовить «Ахмат» к матчу против «Урала»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев будет готовить команду к матчу 10-го тура РПЛ против «Урала», который состоится 17 сентября, сообщает Metaratings.

Отметим, что Нагайцев не имеет опыта работы главным тренером команды РПЛ.

Напомним, что в перерыве матча 9-го тура против «Пари НН» (1:3) в отставку был отправлен главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, проработавший в клубе два года. После девяти проведённых матчей «Ахмат» набрал 11 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

Матч «Урал» — «Ахмат» состоится в Екатеринбурге и начнётся в 12:00 по московскому времени.