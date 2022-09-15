Полузащитник «Урала» Юшин рассказал, на что Ганчаренко обращает особое внимание во время тренировочного процесса

Полузащитник «Урала» Александр Юшин высказался о главном тренере команды Викторе Ганчаренко.

Напомним, белорусский специалист возглавил команду из Екатеринбурга в прошлом месяце. С тех пор «Урал» провёл в РПЛ четыре встречи, одержав в них одну победу и три раза проиграв. На этом посту Ганчаренко сменил Игоря Шалимова.

«Кардинально практически ничего не поменялось. Виктор Михайлович очень хороший и качественный тренер. Надеюсь, что с каждой проведённой минутой вместе, мы будем только прибавлять. Говорят, что он делает упор на тактику? Да», — приводит слова Юшина «Спорт-Экспресс».

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ команда Ганчаренко набрала четыре очка, расположившись на 15-й строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч «Урал» проведёт 17 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.