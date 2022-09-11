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Пономарёв: «Это очень большая ошибка руководства «Ахмата», то же самое, как и с Юраном в «Химках» эксклюзив

 
11 Сентября 2022 • 17:35 Комментировать
Ахмат
1:3
Пари НН
окончен

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

«Жаль. Предыдущий матч они проиграли, плохо пробили пенальти. Но так складывалась игра просто. Мне «Ахмат» нравился своей игрой, своими комбинациями. Своей техникой, своей физикой. Мне очень жаль Андрея.

«Ахмат» с приходом Талалаева, конечно, прибавил. Здорово прибавил. У них улучшилась комбинационная игра. Команда стала сильнее и технически, и тактически. Андрей - очень грамотный тренер. Мы с ним знакомы, на телевидении вместе как-то были. Это очень большая ошибка руководства «Ахмата». То же самое, как и с Юраном в «Химках». Что же вы делаете? Теперь «Ахмат» укатится на последние места, вот увидите. Это безобразие. Ну, проиграли - бывает. Разобрали бы ошибки и все. Страшного ничего не случилось же, ошибки поправимы. Так что увольнение Талалаева - очень напрасное решение», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Владимир Пономарёв Ахмат
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