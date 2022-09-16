«Так во дворе люди играют»: Игнатьев раскритиковал работу Шалимова в «Урале»

Известный российский специалист Борис Игнатьев вспомнил об уровне игры екатеринбургского «Урала» под руководством Игоря Шалимова, которого по ходу сезона отправили в отставку.

«Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», - передает слова Игнатьева «Матч ТВ».

Шалимов был уволен с поста рулевого екатеринбургской команды из-за провального старта сезона в Российской премьер-лиге. После девяти проведенных туров «Урал» набрал четыре балла и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В десятом туре команда встретится с грозненским «Ахматом».