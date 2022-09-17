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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ильин: «Взяли важные три очка»

 
17 Сентября 2022 • 15:16 Комментировать
Урал
1:2
Ахмат
окончен

Десятый тур российской Премьер-лиги начался с матча между «Уралом» и грозненским «Ахматом», в котором гости оказались сильнее и нанесли «Уралу» уже восьмое поражение в сезоне. Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал итоги матча, назвав заработанные три очка очень важными для команды.

- Очень тяжелая игра и важные три очка. Хотелось победить и подняться в таблице. Очень было непросто, все видели концовку. Слава богу, что все хорошо закончилось для нас, - заявил Ильин в интервью официальному клубному сайту .

В следующем, одиннадцатом туре «Ахмат» примет дома московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Владимир Ильин Ахмат
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окончен Урал 1:2 Ахмат
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17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
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