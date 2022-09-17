Ильин: «Взяли важные три очка»

Десятый тур российской Премьер-лиги начался с матча между «Уралом» и грозненским «Ахматом», в котором гости оказались сильнее и нанесли «Уралу» уже восьмое поражение в сезоне. Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал итоги матча, назвав заработанные три очка очень важными для команды.

- Очень тяжелая игра и важные три очка. Хотелось победить и подняться в таблице. Очень было непросто, все видели концовку. Слава богу, что все хорошо закончилось для нас, - заявил Ильин в интервью официальному клубному сайту .

В следующем, одиннадцатом туре «Ахмат» примет дома московское «Динамо».