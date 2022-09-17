Ганчаренко: «Отдали очень много сил»

Десятый тур российской Премьер-лиги начался с матча между «Уралом» и грозненским «Ахматом», в котором гости оказались сильнее и нанесли «Уралу» уже восьмое поражение в сезоне. Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал итоги матча, сославшись на непростой график команды.

- К сожалению, две игры, которые мы провели на неделе — кубковую с ЦСКА и сегодня с «Ахматом», мы в концовке отыгрались, отдали очень много сил, и потом нам не хватает какого‑то хладнокровия, - заявил Ганчаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре «Урал» сразится в гостях с московским «Локомотивов».