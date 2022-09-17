«Ахмат» впервые за шесть лет выиграл у «Урала» в гостях

Грозненский «Ахмат» вырвал гостевую победу у екатеринбургского «Урала» со счётом 2:1, что стало первым гостевым успехом над уральцами за шесть лет.

В прошлый раз увезти три очка из Екатеринбурга «Ахмат» смог в середине сезона 2016/2017. Та победа далась гораздо проще, чем сегодня. Грозненцы выиграли с крупным счётом 4:1.

В таблице Российской премьер-лиги «Ахмат» находится на восьмой строчке после трети сыгранных матчей. У подопечных Виктора Ганчаренко дела гораздо хуже. На их счету лишь четыре балла и 15-е место в нынешнем сезоне чемпионата.

