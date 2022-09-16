Газинский не согласился с тем, что игроки «Урала» обрадовались уходу Шалимова

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский прокомментировал слухи о том, что футболисты были рады уходу Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбургской команды.

Напомним, Шалимов был отправлен в отставку 8 августа нынешнего года, а его место занял бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

«Команда была рада отставке Игоря Михайловича? Это бред», — цитирует Газинского «РБ Спорт».

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Урал» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт завтра, 17 сентября, против «Ахмата». Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.