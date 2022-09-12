Агент: «Очень надеюсь на то, что в этом сезоне Бикфалви забьёт минимум 10 голов»

Даниэль Драгош, агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви, поделился ожиданиями от игры своего клиента в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, вчера, 11 сентября, в матче 9-го тура чемпионата России против «Торпедо» (2:0) румынский форвард оформил дубль, принеся екатеринбуржцам победу.

«Мы поговорили после матча, Эрик был действительно счастлив, сказал, что хотел бы забивать в каждом матче. Рассчитываю и очень надеюсь на то, что в этом сезоне Эрик забьёт минимум десять голов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Драгош отметил, что «Урал» продолжит становиться лучше, благодаря качественным трансферам, которые сделал клуб минувшим летом.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.