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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев до сих пор не понимает причину увольнения Талалаева

 
15 Сентября 2022 • 21:49 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Российский специалист Борис Игнатьев до сих пор не может понять причины увольнения Андрея Талалаева, который тренировал «Ахмат» на протяжении трех последних лет, но был уволен после того, как в девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги грозненская команда проиграла со счетом 1:3 «Пари НН». Игнатьев возмущен тем, что не были озвучены причины.

- Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе? В «Урале», например, когда убирали тренера, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, - заявил Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Андрей Талалаев Ахмат
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