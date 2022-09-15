Игнатьев до сих пор не понимает причину увольнения Талалаева

Российский специалист Борис Игнатьев до сих пор не может понять причины увольнения Андрея Талалаева, который тренировал «Ахмат» на протяжении трех последних лет, но был уволен после того, как в девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги грозненская команда проиграла со счетом 1:3 «Пари НН». Игнатьев возмущен тем, что не были озвучены причины.

- Я хочу понять: за что уволили Талалаева?! Какое направление у руководителей клубов в нашем футболе? В «Урале», например, когда убирали тренера, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, - заявил Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».