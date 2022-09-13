Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет

Полузащитник «Урала» Остон Урунов, перешедший в екатеринбургский клуб в начале текущего месяца из «Спартака», поделился мнением о перспективах своей новой команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Урунов не согласился с тем мнением, что «Урал» является одним из главных претендентов на вылет в Первую лигу по итогам текущего розыгрыша чемпионата России. Напомним, после девяти туров команда из Екатеринбурга расположилась на предпоследнем 15- месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками в своём активе.

«Немного не повезло с календарём — с самого начала чемпионата пришлось играть с лидерами — «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Динамо»… К тому же, сейчас тренер формирует новую команду. Но даже в тех матчах «Урал», несмотря на поражения, смотрелся достойно, пытался играть в свой футбол», — приводит слова Урунова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч уральцы проведут 17 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.