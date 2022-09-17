Швец: «Могли забить ещё, но игра в целом была равной»

Десятый тур российской Премьер-лиги начался с матча между «Уралом» и грозненским «Ахматом», в котором гости оказались сильнее и нанесли «Уралу» уже восьмое поражение в сезоне. Полузащитник «Ахмата» Антон прокомментировал итоги матча, отметив, что его команда могла забить и больше голов. Матч, напомним, закончился со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».

- У нас было много моментов, просто не реализовывали их. Могли и еще забить, когда они всей командой побежали вперед. В целом была равная игра, бились, боролись, но хорошо, что получилось выиграть и заработать важные три очка, - заявил Швец в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре «Ахмат» примет дома московское «Динамо».