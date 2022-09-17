Филимонов сравнил Медиалигу с Матчем легенд

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о том, чем Медиалига отличается от Матча легенд.

Напомним, вчера, 16 сентября, нынешняя команда Филимона «Наши парни» уступила 2Drots в матче 1-го тура МФЛ со счётом 0:3. По мнению голкипера, в играх Медиалиги более высокие скорости, а также другая атмосфера.

«Если сравнивать с матчем легенд, то там атмосфернее, потому что большой стадион, больше зрителей. Здесь немного по-другому, здесь просмотры в сети превалируют. Там всё-таки взрослые футболисты, за 40 лет. Здесь скорости выше.Так что ребятам постарше тяжелее», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 48-летний Филимонов завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Также он имеет опыт выступлений в пляжном футболе.