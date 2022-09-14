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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Интера» рассказал, что привлекает сербских футболистов в чемпионате России

 
14 Сентября 2022 • 15:34 Комментировать
Урал
...
Ахмат
17.09 12:00

Бывший полузащитник «Интера» сборной Сербии Здравко Кузманович поделился мнением о большом количестве сербских игроков в чемпионате России.

Экс-футболист отметил, что его соотечественники любят играть в России из-за высокого уровня чемпионата и хороших зарплат.

«Честно говоря, у меня было не так много времени, чтобы проследить, кто из сербских футболистов сейчас выступает в РПЛ, однако раньше здесь играли действительно классные футболисты, которые уезжали в топ-клубы. А почему бы им в России не играть?», — приводит слова Кузмановича Metaratings.

Отметим, что сам Кузманович в России никогда не выступал. Помимо миланского «Интера», он также защищал цвета «Базеля», «Штуттгарта», «Фиорентины», «Малаги» и «Удинезе». Завершил профессиональную игровую карьеру хавбек летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Здравко Кузманович РПЛ
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