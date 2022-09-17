«Ахмат» повёл в конце первого тайма матче с «Уралом»

В матче «Урал» - «Ахмат» забит первый гол в 10-м туре Премьер-лиги. В конце первого тайма у гостей прошла атака правым флангом с прорывом в штрафную, последовал прострел на Евгения Харина, который вторым касанием вколотил мяч в сетку ворот команды из Екатеринбурга. Харин мог тут же оформлять дубль после провала в обороне, но пальнул мимо рамки.

На эту минуту счет 0:1, в онлайн-таблице грозненцы набирают 14 очков и выходят на восьмое место, «Урал» с четырьмя пунктами остается в зоне вылета Премьер-лиги. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.