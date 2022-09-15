Юран ответил на вопрос о том, возглавит ли он «Ахмат»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран отреагировал на возможное назначение в «Ахмат».

«Конечно, сегодня я приехал на «Спартак» посмотреть. Посмотреть на «Факел»? На «Спартак». Могу возглавить «Ахмат»? Потерпите», — передает слова Юрана «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 53-летний российский специалист может занять пост главного тренера «Ахмата». Напомним, ранее грозненскую команду покинул Андрей Талалаев.

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Факелом». Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.