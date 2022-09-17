Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» потерял Бикфалви в начале матча с «Ахматом»

 
17 Сентября 2022 • 12:19 Комментировать
Урал
0:1
Ахмат
2-й тайм

В эти минуты на стадионе «Екатеринбург Арена» проходит поединок десятого тура Российской премьер-лиги между местным «Уралом» и грозненским «Ахматом».

В самом начале встречи хозяева понесли серьезную потерю в составе – повреждение получил лидер команды Эрик Бикфалви. 34-летний румынский хавбек был вынужден попросить замену на четвертой минуте. Вместо него на поле появился новобранец «Урала» Рай Влут.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на Liveresult.ru.

После девяти туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» располагается на девятой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Эрик Бикфалви Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 82 минута Урал 0:1 Ахмат
17.09  14:00 Торпедо Москва ... ЦСКА Москва 7.60 4.80 1.43
17.09  16:30 Ростов ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
13:42 · Россия. Премьер-лига
Эшуорт прилетит в Москву на следующей неделе, чтобы обсудить свои полномочия в «Спартаке»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:21 · Россия. Премьер-лига
Джикия поблагодарил Федуна за возможность играть в «Спартаке»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Кураньи дал прогноз на матч «Динамо» против «Зенита»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал футболиста, которому не место в «Зените»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Калинин — об атмосфере в Воронеже: «Кайф, короче, одним словом»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Джикия удивлен слабым стартом сезона от «Локомотива»
12:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал стартовый состав на дерби с «Торпедо»
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» повёл в конце первого тайма матче с «Уралом»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал главную причину плохой игры «Локомотива»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Сазонов верит в победу «Динамо» над «Зенитом»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Зенит» - фаворит матча с «Динамо» и всего чемпионата»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Игроки «Динамо» не в восторге от тактики Йокановича»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна»
Все новости
Рекомендуем