«Урал» потерял Бикфалви в начале матча с «Ахматом»

В эти минуты на стадионе «Екатеринбург Арена» проходит поединок десятого тура Российской премьер-лиги между местным «Уралом» и грозненским «Ахматом».

В самом начале встречи хозяева понесли серьезную потерю в составе – повреждение получил лидер команды Эрик Бикфалви. 34-летний румынский хавбек был вынужден попросить замену на четвертой минуте. Вместо него на поле появился новобранец «Урала» Рай Влут.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно на Liveresult.ru.

После девяти туров «Урал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» располагается на девятой позиции.