Григорий Иванов рассказал, на какой срок выбыл Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о травме нападающего Эрика Бикфалви.

«Думаю, что самый маленький срок, который он пропустит, это три недели. Может, месяц», — заявил Иванов «Спорт-Экспрессу».

Руководитель клуба рассказал, что, скорее всего, у игрока надрыв икроножной мышцы, завтра станет известно более точно.

Бикфалви получил повреждение в самом начале матча 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» и покинул поле. «Урал» проиграл грозненской команде со счетом 1:2.

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 12 встречах во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.