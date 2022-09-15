Адиев высказался о своём возможном назначении в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал новость о том, что он может стать новым наставником «Ахмата».

Ранее сообщалось, что 45-летний специалист намерен продолжить работу со казахстанской сборной, несмотря на интерес со стороны грозненского клуба.

«Ахмат»? Я готовлюсь к ближайшим играм сборной. И ничто меня не может отвлечь. Контактировал ли я с «Ахматом»? Мои мысли связаны только со сборной. А что будет дальше, посмотрим», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, предыдущий наставник грозненской команды Андрей Талалаев был отправлен в отставку по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3). К следующей встрече с «Уралом», которая состоится 17 сентября, «Ахмат» будет готовить старший тренер Юрий Нагайцев.